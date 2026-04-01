Mayrac

Concert Lot of Jazz Projet Horace Silver

Le Garrit Bas Mayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Lot of Jazz est une initiative lancée par François Chanut, contrebassiste et enseignant passionné

Lot of Jazz est une initiative lancée par François Chanut, contrebassiste et enseignant passionné. Ce projet, qui rassemble des musicien.ne.s amateurs de tout le département du Lot, vise à promouvoir la pratique du jazz sur l'ensemble du territoire. Cette année, Lot of Jazz met à l'honneur le compositeur Horace Silver. Plus de 30 participants, 5 professeurs, trois weekend de travail profond & joyeux, suivi par des concerts aux festivals de jazz de Souillac et de Figeac, et… très prochainement à Mayrac !

Retrouvez les musicien.ne.s de Lot of Jazz à Mayrac, Le Hangar, parking des Fleurs du Garrit, réservation conseillée pour le repas

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Le Garrit Bas Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 41 07 34 82

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English :

Lot of Jazz is an initiative launched by François Chanut, a double bass player and teacher with a passion for jazz

L’événement Concert Lot of Jazz Projet Horace Silver Mayrac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Dordogne