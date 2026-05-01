Orist

Concert Lous Gaouyous et Mega Watt

Eglise Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 22:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Concert à l’église d’Orist, partagé avec la chorale MEGA WATT de Collioure en séjour dans notre région.

Chants du monde et traditionnels , anciens et modernes.

Concert à l’église d’Orist, partagé avec la chorale MEGA WATT de Collioure en séjour dans notre région.

Chants du monde et traditionnels , anciens et modernes. .

Eglise Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com

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English : Concert Lous Gaouyous et Mega Watt

Concert at Orist church, shared with the MEGA WATT choir from Collioure, visiting our region.

World and traditional songs, ancient and modern.

L’événement Concert Lous Gaouyous et Mega Watt Orist a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans