Concert Lous Gaouyous et Mega Watt Orist
Concert Lous Gaouyous et Mega Watt Orist vendredi 15 mai 2026.
Orist
Concert Lous Gaouyous et Mega Watt
Eglise Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15 22:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Concert à l’église d’Orist, partagé avec la chorale MEGA WATT de Collioure en séjour dans notre région.
Chants du monde et traditionnels , anciens et modernes.
Concert à l’église d’Orist, partagé avec la chorale MEGA WATT de Collioure en séjour dans notre région.
Chants du monde et traditionnels , anciens et modernes. .
Eglise Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 57 82 gaouyous@gmail.com
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English : Concert Lous Gaouyous et Mega Watt
Concert at Orist church, shared with the MEGA WATT choir from Collioure, visiting our region.
World and traditional songs, ancient and modern.
L’événement Concert Lous Gaouyous et Mega Watt Orist a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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