Concert Lumineuses Rue de l’église Logonna-Daoulas

Informations pratiques

Logonna-Daoulas

Concert Lumineuses

Rue de l’église Eglise Saint-Mona Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ensemble A capella Voix humaines

24 chanteurs et chanteuses et 3 cheffes de choeur, l’ensemble interprète uniquement des titres de compositeurs contemporains et vivants.

Petite particularité, outre le chant l’ensemble propose un vrai spectacle en occupant l’espace à travers des chorégraphies.

Tous les ans un nouveau spectacle, cette année c’est Lumineuses qui fait le tour de la Bretagne. .

Rue de l’église Eglise Saint-Mona Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Lumineuses Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS