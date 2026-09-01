Concert Lumineuses Rue de l’église Logonna-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'église · Logonna-Daoulas
Informations pratiques
Logonna-Daoulas
Concert Lumineuses
Rue de l’église Eglise Saint-Mona Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ensemble A capella Voix humaines
24 chanteurs et chanteuses et 3 cheffes de choeur, l’ensemble interprète uniquement des titres de compositeurs contemporains et vivants.
Petite particularité, outre le chant l’ensemble propose un vrai spectacle en occupant l’espace à travers des chorégraphies.
Tous les ans un nouveau spectacle, cette année c’est Lumineuses qui fait le tour de la Bretagne. .
Rue de l’église Eglise Saint-Mona Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98
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English :
L’événement Concert Lumineuses Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS