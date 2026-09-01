La plage de Porsisquin et ses fossiles 400 millions d’années d’histoire Parking de Porsisquin Logonna-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Parking de Porsisquin · Logonna-Daoulas
Informations pratiques
Logonna-Daoulas
La plage de Porsisquin et ses fossiles 400 millions d’années d’histoire
Parking de Porsisquin 41 Porsisquin, Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte des secrets de la plage de Porsisquin directement sur le terrain.
Cette visite vous permettra d’identifier les principaux types de roches et les grands groupes d’animaux fossiles (mollusques, trilobites…) qui vivaient autrefois dans la région.
Leurs traces racontent les grands bouleversements géologiques ayant transformé les paysages bretons et marqué l’histoire de la vie sur terre, il y a près de 400 millions d’années, bien avant les dinosaures. .
Parking de Porsisquin 41 Porsisquin, Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 71 28 63 72
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L’événement La plage de Porsisquin et ses fossiles 400 millions d’années d’histoire Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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