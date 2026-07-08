Concert lyrique à Ladorée Ladorée Lavercantière
vendredi 14 août 2026 · Ladorée · Lavercantière
Informations pratiques
Lavercantière
Concert lyrique à Ladorée
Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala vous proposent un concert de musique classique autour des oeuvres de Verdi, Gounod et Puccini à Ladorée.
Ce concert lyrique offrira un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.
Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala vous proposent un concert de musique classique autour des oeuvres de Verdi, Gounod et Puccini à Ladorée.
Ce concert lyrique offrira un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.
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Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33
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English :
Turbulences lyriques: The heroines of La Scala present a classical music concert featuring works by Verdi, Gounod, and Puccini at Ladorée.
This opera concert will take you on a musical journey in a warm and intimate atmosphere.
L’événement Concert lyrique à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gourdon