Concert lyrique à Ladorée Ladorée Lavercantière

Informations pratiques

Lavercantière

Concert lyrique à Ladorée

Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala vous proposent un concert de musique classique autour des oeuvres de Verdi, Gounod et Puccini à Ladorée.

Ce concert lyrique offrira un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.

Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala vous proposent un concert de musique classique autour des oeuvres de Verdi, Gounod et Puccini à Ladorée.

Ce concert lyrique offrira un voyage musical dans une ambiance intime et chaleureuse.

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Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

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English :

Turbulences lyriques: The heroines of La Scala present a classical music concert featuring works by Verdi, Gounod, and Puccini at Ladorée.

This opera concert will take you on a musical journey in a warm and intimate atmosphere.

L’événement Concert lyrique à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Gourdon