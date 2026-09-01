UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-André-de-Buèges

Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Buèges

Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Mas de Bombequiols
Ville
34190 Saint-André-de-Buèges
Département
Hérault
Tarif

Saint-André-de-Buèges

Concert lyrique au Mas de Bombequiols

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine !
Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine, avec quelques airs classiques: opéra, Lieder, dans un cadre insolite, avec Barbara Hammadi au piano, et Ninon Dann au chant.   .

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie +33 6 18 96 61 08  laseta34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A small musical pause between the guided tour and the conference as part of the heritage days!

L’événement Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

À voir aussi à Saint-André-de-Buèges (Hérault)