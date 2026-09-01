Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Buèges
Informations pratiques
Saint-André-de-Buèges
Concert lyrique au Mas de Bombequiols
Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine !
Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine, avec quelques airs classiques: opéra, Lieder, dans un cadre insolite, avec Barbara Hammadi au piano, et Ninon Dann au chant. .
Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie +33 6 18 96 61 08 laseta34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A small musical pause between the guided tour and the conference as part of the heritage days!
L’événement Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Saint-André-de-Buèges (Hérault)
- Balade au bord de la Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges 19 septembre 2026
- Balade au bord de la Buèges Saint-André-de-Buèges 19 septembre 2026
- Exposition : « D’âmes et de suie », Mas de Bombequiols, Saint-André-de-Buèges 19 septembre 2026
- D’âmes et de suie Saint-André-de-Buèges 19 septembre 2026
- Atelier photographique, la découverte du sténopé, l’origine de la photo, Mas de Bombequiols, Saint-André-de-Buèges 19 septembre 2026