Informations pratiques

Saint-André-de-Buèges

Concert lyrique au Mas de Bombequiols

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine !

Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine, avec quelques airs classiques: opéra, Lieder, dans un cadre insolite, avec Barbara Hammadi au piano, et Ninon Dann au chant. .

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie +33 6 18 96 61 08 laseta34@gmail.com

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English :

A small musical pause between the guided tour and the conference as part of the heritage days!

L’événement Concert lyrique au Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup