Concert lyrique Bach et Mozart Prêche Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Concert lyrique Bach et Mozart

Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Des musiciens en vacances revisitent pour vous des œuvres lyriques de deux maîtres de la musique allemande Johann Sebastian Bach et Wolfgang Amadeus Mozart.

Issus de deux époques différentes, l’un tourné vers la musique religieuse, l’autre vers l’expression profane, ils nous racontent pourtant des histoires qui se répondent. Les cantates de Bach, véritables petits opéras sacrés, ont profondément marqué Mozart, qui s’en est inspiré dans sa propre écriture.

Vous entendrez le nouvel orgue installé au Prêche, sous les doigts de Mélanie Brugalé, ainsi que le hautbois de Sandrine Lemahieu et le trombone de Salomé Quentin.

Ces instruments seront les écrins de deux voix lyriques Nathalie Quentin et Benoist Lognoné. .

Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 10 71 13 27 prechepontorson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert lyrique Bach et Mozart

L’événement Concert lyrique Bach et Mozart Pontorson a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts