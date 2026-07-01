Informations pratiques

Pontorson

Concert violon et orgue

Eglise Notre-Dame Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Sur le bel orgue Saby de l’église Notre-Dame de Pontorson, l’organiste Vincent Rigot interprétera des pièces de J.C.F. Fischer et François Couperin. Il accompagnera le violon de la talentueuse Natacha Triadou dans des œuvres de Bach, Sarasate et Paganini. .

Eglise Notre-Dame Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00 dominiquedumont1301@gmail.com

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English : Concert violon et orgue

L’événement Concert violon et orgue Pontorson a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts