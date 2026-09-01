AGENDA · Chazemais
concert lyrique Chazemais Chazemais
samedi 12 septembre 2026 · Chazemais
Informations pratiques
Chazemais
concert lyrique Chazemais
église Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez assister au concert lyrique et sacré Clave Voce !
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église Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46 legrillon-chazemais@orange.fr
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English :
Come see the Clave Voce concert of opera and sacred music!
L’événement concert lyrique Chazemais Chazemais a été mis à jour le 2026-08-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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