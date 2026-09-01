UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chazemais

concert lyrique Chazemais Chazemais

samedi 12 septembre 2026 · Chazemais

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
église
Ville
03370 Chazemais
Département
Allier
Tarif

Chazemais

concert lyrique Chazemais

église Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez assister au concert lyrique et sacré Clave Voce !
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église Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46  legrillon-chazemais@orange.fr

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English :

Come see the Clave Voce concert of opera and sacred music!

L’événement concert lyrique Chazemais Chazemais a été mis à jour le 2026-08-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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