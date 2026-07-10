CONCERT LYRIQUE DE LA PETITE SUITE. Autignac
mercredi 5 août 2026 · Autignac
Informations pratiques
Autignac
CONCERT LYRIQUE DE LA PETITE SUITE.
Place de l’Église Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez assister au concert lyrique de La Petite Suite, qui se déroulera à l’église d’Autignac le 5 août 2026 à 20h30. Entrée libre et sans réservation.
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Place de l’Église Autignac 34480 Hérault Occitanie angelampiccolo@gmail.com
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English : CONCERT LYRIQUE DE LA PETITE SUITE.
Come enjoy the opera concert by La Petite Suite, which will take place at the Autignac Church on August 5, 2026, at 8:30 p.m. Admission is free, and no reservation is required.
L’événement CONCERT LYRIQUE DE LA PETITE SUITE. Autignac a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT AVANT-MONTS
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