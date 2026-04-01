Concert lyrique de printemps Chapelle Saint-Sauveur Moutiers-Saint-Jean

Moutiers-Saint-Jean

Concert lyrique de printemps

Chapelle Saint-Sauveur 8, place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert lyrique de printemps . Véronique Chevallier soprano accompagnée au piano par Florian Puddu, Un concert dans l’atmosphère particulière de la chapelle Saint Sauveur à Moutiers .

Chapelle Saint-Sauveur 8, place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 65 93 67

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English : Concert lyrique de printemps

L’événement Concert lyrique de printemps Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)