Concert lyrique de printemps Chapelle Saint-Sauveur Moutiers-Saint-Jean
Concert lyrique de printemps Chapelle Saint-Sauveur Moutiers-Saint-Jean samedi 25 avril 2026.
Moutiers-Saint-Jean
Concert lyrique de printemps
Chapelle Saint-Sauveur 8, place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Concert lyrique de printemps . Véronique Chevallier soprano accompagnée au piano par Florian Puddu, Un concert dans l’atmosphère particulière de la chapelle Saint Sauveur à Moutiers .
Chapelle Saint-Sauveur 8, place de l’Hôpital Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 65 93 67
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English : Concert lyrique de printemps
L’événement Concert lyrique de printemps Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-04-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)