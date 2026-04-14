Visite du jardin de la Buffonnerie, Jardin de la Buffonnerie, Moutiers-Saint-Jean

Visite du jardin de la Buffonnerie 5 – 7 juin Jardin de la Buffonnerie Côte-d’Or

Tarif : 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Flânez entre jardin classique, potager original, vignes, mandala et carrés à la française de buis. Protitez d’une magnifique vue sur les paysages environnants.

Bienvenue dans ce jardin en cours de structuration.

Jardin de la Buffonnerie 6 place de l’Hôpital, 21500 Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 87 70 33 86 Un parking est disponible devant l’abbaye de Moutiers-Saint-Jean.

Flânez entre jardin classique, potager original, vignes, mandala et carrés à la française de buis. Protitez d’une magnifique vue sur les paysages environnants.

© Clotilde de Pas