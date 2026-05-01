Concert lyrique et piano Sandra Orlinski et Anastasia Silanteva Rue Emile Lietout Benerville-sur-Mer

Benerville-sur-Mer

Concert lyrique et piano Sandra Orlinski et Anastasia Silanteva

Rue Emile Lietout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Sandra Orlinski, soprano lyrique, et Anastasia Silanteva, pianiste, proposent un voyage musical allant de Fernando Obradors, Giacomo Puccini, en passant par Gaetano Donizetti, Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Claude Debussy Georges Bizet et Frédéric Chopin.

La commune de Bénerville-sur-Mer propose de découvrir ou redécouvrir les grandes héroïnes du répertoire lyrique, lors d’une soirée placée sous le signe de la passion, de la prière, de l’émotion et de la virtuosité.

Sandra Orlinski, soprano lyrique, et Anastasia Silanteva, pianiste, offrent un voyage musical allant de Fernando Obradors, Giacomo Puccini, en passant par Gaetano Donizetti, Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Claude Debussy Georges Bizet et Frédéric Chopin. .

Rue Emile Lietout Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 87 92 64

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English : Concert lyrique et piano Sandra Orlinski et Anastasia Silanteva

Lyric soprano Sandra Orlinski and pianist Anastasia Silanteva take us on a musical journey from Fernando Obradors and Giacomo Puccini to Gaetano Donizetti, Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Claude Debussy, Georges Bizet and Frédéric Chopin.

L’événement Concert lyrique et piano Sandra Orlinski et Anastasia Silanteva Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SPL Deauville