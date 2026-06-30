CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET Palavas-les-Flots samedi 3 octobre 2026.

Palavas-les-Flots

CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

18h30

Concert lyrique Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet

Organisé par le Chœur Universitaire de Montpellier

Église Notre-Dame-de-la-Route

Infos 06 14 63 04 63 .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 14 63 04 63 besseannie34@gmail.com

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English : CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET

6:30 p.m.

Opera concert: %ABLes P%EAcheurs de Perles %AB by Georges Bizet

L’événement CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34