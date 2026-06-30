CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET Palavas-les-Flots
CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET Palavas-les-Flots samedi 3 octobre 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
18h30
Concert lyrique Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet
Organisé par le Chœur Universitaire de Montpellier
Église Notre-Dame-de-la-Route
Infos 06 14 63 04 63 .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 14 63 04 63 besseannie34@gmail.com
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English : CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET
6:30 p.m.
Opera concert: %ABLes P%EAcheurs de Perles %AB by Georges Bizet
L’événement CONCERT LYRIQUE LES PÊCHEURS DE PERLES DE GEORGES BIZET Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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