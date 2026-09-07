Concert lyrique, Mas de Bombequiols, Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Concert lyrique Dimanche 20 septembre, 16h00 Mas de Bombequiols Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Petite pause musicale entre la visite guidée et la conférence dans le cadre des journées du patrimoine, avec quelques airs classiques: opéra, Lieder, dans un cadre insolite, avec Barbara Hammadi au piano, et Ninon Dann au chant.

Mas de Bombequiols Mas de Bombequiols, 34190 Saint André de Buèges Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie 0670300728 http://www.masdebombequiols.net [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/seta/evenements/journees-du-patrimoine-concert-lyrique »}] Le mas de Bombequiols, construit entre le XIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, se situe au cœur d’un domaine privé préservé de 70 hectares, à l’entrée de la vallée de la Buèges, classée Natura 2000.

Acquis par la famille Dann en 1978 alors qu’il était à l’abandon et en grande partie en ruine, cet ensemble remarquable composé d’anciennes bergeries et magnaneries aux dimensions imposantes et à l’architecture austère fait l’objet, depuis lors, d’une restauration progressive.

Cette renaissance marque le début d’une longue aventure humaine et patrimoniale. Aujourd’hui, les successeurs de la famille poursuivent cette œuvre de sauvegarde. Tout en maintenant la tradition d’accueil touristique du domaine, ils souhaitent faire de Bombequiols un lieu dédié à l’art, à la culture et au partage, ouvert au plus grand nombre. Pas de transports en commun proches.

Parking à disposition.

Concert lyrique avec Ninon Dann (chant) et Barbara Hammadi (piano).

©domidecker