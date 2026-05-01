CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée)

Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du Conservatoire Charles Munch du 11ème arrondissement en concert.

Rendez-vous avec le élèves du Département « Musique Actuelle amplifiée » du Conservatoire Charles Munch en concert.

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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