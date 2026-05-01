CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée)
CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée) samedi 30 mai 2026.
Tous les amplis sont à 11 ! Du rock, du funk, de la pop avec les ateliers de musiques actuelles amplifiées du Conservatoire Charles Munch du 11ème arrondissement en concert.
Rendez-vous avec le élèves du Département « Musique Actuelle amplifiée » du Conservatoire Charles Munch en concert.
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr