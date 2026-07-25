CONCERT MAD PLUME CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

CONCERT MAD PLUME

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Mad Plume

Direction les grands espaces ! Entre country, folk et blues, Mad Plume nous embarque sur les routes avec une musique pleine de caractère .

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mad Plume Concert

L’événement CONCERT MAD PLUME Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE