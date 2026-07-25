CONCERT MAD PLUME CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
vendredi 7 août 2026 · CAFÉ POT AUX ROSES · Encausse-les-Thermes
Informations pratiques
Encausse-les-Thermes
CONCERT MAD PLUME
CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert Mad Plume
Direction les grands espaces ! Entre country, folk et blues, Mad Plume nous embarque sur les routes avec une musique pleine de caractère .
CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Mad Plume Concert
L’événement CONCERT MAD PLUME Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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