FESTIVAL JAZZ & GOSPEL Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

FESTIVAL JAZZ & GOSPEL

PARC D’ENCAUSSE-LES-THERMES (SOUS CHAPITEAU). Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Pour cette 11ème édition, l’association Midnite Blue et le festival Jazz&Gospel, se renouvellent avec d’étonnantes trouvailles.

Toujours 100% gratuit, les concerts se dérouleront désormais dès midi, sur la place d’Encausse face aux très beaux bâtiments des anciens thermes. Et vous savez quoi ? Depuis quelques mois, nous gérons le café du village Le Pot aux Roses offrant ainsi une programmation hebdomadaire tout au long de l’année ! Ce café devient le QG du festival boissons, restauration et concerts off, on s’y voit déjà !

Jeudi 20 août 21h Bo and the Sox, le chanteur Bo et le guitariste Smoky Dave transportent le groupe Bo and the Sox et leur blues Chicago old School. 22h Félix Robin + Mathieu Haage (quintet), une affiche de rêve, Félix Robin au vibraphone, Mathieu Haage à la trompette, alchimistes de la beauté et de l’équilibre.

Vendredi 21 août 21h Mathis Polack (Saxophone) et Markus Thiel (Accordéon), ils façonnent un univers sonore passionnant, s’inspirant du forro brésilien, de la biguine, de la valse musette française et du jazz bien entendu. 22h Maïté Diaz + Thomas Kretzschmar + Robin Escoudé (quintet) Hommage à Django Reinhardt, du jazz manouche dirigé par l’immense Thomas Kretzschmar au violon. Lui répondront la guitare de Robin Escoudé et la voix de Maïté Diaz.

Samedi 22 août 21h Exploronix (trio) Jazz ethno-groove, Gert Kilian, son balafon magique et ses musiciens nous emmènent dans un trip vertigineux entre les continents. 22h Trio Raybrown le Trio en vue du moment, Manu Forster à la contrebasse, Thibaud Dufoy au piano et Jordi Léogé à la batterie un condensé de jazz, de joie, d’énergie et de finesse.

Dimanche 23 août 17h Emmanuel Pi Djob accompagné par 80 choristes et une section rythmique frénétique vous feront vibrer au son d’un répertoire Afro Soul.

Stage de Jazz Les 21 et 22 août 70€ dirigé par Esaïe Cid et secondé par 4 formidables musiciens.

Stage de Gospel Les 22 et 23 août 80€ mené par l’incontournable Emmanuel Pi Djob

Buvette et marché de créateur sur place. .

PARC D’ENCAUSSE-LES-THERMES (SOUS CHAPITEAU). Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For this 11th edition, the Midnite Blue association and the Jazz&Gospel festival are back with some surprising discoveries.

L’événement FESTIVAL JAZZ & GOSPEL Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE