JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY ANCIEN ÉTABLISSEMENT THERMAL Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY

ANCIEN ÉTABLISSEMENT THERMAL 11 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY

Visite commentée et gratuite de la buvette, suivie de la découverte des fonds baptismaux de l’église.

Quand Greschny décorait le Comminges…

Partez à la découverte des fresques réalisées par Nicolaï Greschny (1912-1985) dans les Pyrénées centrales à la fin des années 1940 et au début des années 1950, à travers un circuit imaginé par les Offices de tourisme Cœur et Coteaux du Comminges et Cagire Garonne Salat.

Ce parcours vous invite à découvrir les décors peints des églises de Ponlat, Saint-Plancard, Le Cuing, Miramont-de-Comminges et Encausse-les-Thermes, mais aussi ceux de l’école de Saint-Plancard et du pavillon de la buvette des thermes d’Encausse-les-Thermes, qui abrite l’unique œuvre profane de l’artiste.

Exploitées depuis le XVIe siècle, les sources connurent une importante fréquentation durant la seconde moitié du XIXe siècle, et ce jusque dans les années 1930. Réputées pour le traitement du paludisme, elles accueillent en particulier une clientèle coloniale. Plusieurs établissements se succèdent jusqu’à la construction de l’édifice actuel, en 1882, d’après le projet de l’architecte Terrade. Dans les années 1970, la reconversion en centre de vacances entraîne la disparition des dispositions et équipements liés au thermalisme. Avec les fresques réalisées par Nicolas Greschny au début des années 1950, la buvette demeure l’élément qui rappelle le mieux la vocation thermale des lieux. .

ANCIEN ÉTABLISSEMENT THERMAL 11 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS DISCOVERING THE FRESCOES BY NICOLA%CF GRESCHNY

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-08-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE