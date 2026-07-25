APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Apéro surprise musical fête du village

On se retrouve pour un apéro pas comme les autres… avec une surprise musicale au programme ! Venez boire un verre, tendre l’oreille et profitez de la fête du village. .

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Surprise Musical Aperitif Village Festival

L’événement APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE