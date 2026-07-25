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APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE CAFÉ POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

vendredi 14 août 2026 · CAFÉ POT AUX ROSES · Encausse-les-Thermes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
CAFÉ POT AUX ROSES
Adresse
30 rue de la Fontaine
Ville
31160 Encausse-les-Thermes
Département
Haute-Garonne
Tarif

Encausse-les-Thermes

APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Apéro surprise musical fête du village
On se retrouve pour un apéro pas comme les autres… avec une surprise musicale au programme ! Venez boire un verre, tendre l’oreille et profitez de la fête du village.   .

CAFÉ POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Surprise Musical Aperitif Village Festival

L’événement APÉRO SURPRISE MUSICAL FÊTE DU VILLAGE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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