Informations pratiques

Encausse-les-Thermes

FETE DU VILLAGE

Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

LA FÊTE DU VILLAGE

Vendredi 14 août au parc municipal 17h30 ouverture de la buvette / 19h30 Repas; menu entrée + Fidéuà + dessert (vin et café inclus) ; Tarifs: 20€/adulte et 10€/enfant de 10 ans; réservation oblligatoire jusqu’au 11 août au 06 71 84 00 78 / 20h: Concert LADY YEMA / 23h: Animation DJ FUNCKY

Samedi 15 août au parc municipal 9h Messe / 12h dépôt de gerbe à la mairie / 14h30 Concours de pétanque en doublette organisé en 4 parties / début de soirée: ouverture de la buvette et de la restauration rapide / 22h30 feu d’artifice de la mairie / 23h Animation par DJ CAYMAN

Dimanche 16 août dans l’ensemble du village 10h Aubade dans le village 20 .

Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie cfe31160@gmail.com

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English :

VILLAGE FETE

L’événement FETE DU VILLAGE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE