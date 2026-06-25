Regnéville-sur-Mer

Concert Mafia Normande

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Trois musiciens passionnés avec une mission faire revivre les pépites oubliées du début du 20 ème siècle. Contrebasse, guitares, chant, saxophone… La mafia normande remet au goût du jour le jazz manouche façon Django Reinhardt et Biréli Lagrène. Ils redonnent aussi voix aux légendes de la chanson française comme Fréhel, Damia, André Ulmer ou Jean Sablon.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Mafia Normande

L’événement Concert Mafia Normande Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme