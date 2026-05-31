Concert Magic Michel Orchestra + 1ère partie : MMO Kids – MJC de Sceaux, Jardin de la ménagerie à Sceaux, Sceaux

Concert Magic Michel Orchestra + 1ère partie : MMO Kids – MJC de Sceaux Dimanche 21 juin, 20h00 Jardin de la ménagerie à Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Cap sur 3 heures de reprises avec le Magic Michel Orchestra !

Pour honorer la Fête de la Musique, ce collectif de musiciens passionnés déploie un concert de reprises

généreux et incandescent. Batterie battante, guitares qui filent comme des éclairs, basses profondes et

souples, claviers aux harmonies émouvantes, cuivres flamboyants, voix lead et chœurs en écho complice… chaque instrument trouve sa place dans une fresque sonore vibrante.

Un marathon musical porté par l’énergie collective, le plaisir de jouer ensemble et cette joie contagieuse qui transforme le jardin en scène à ciel ouvert.

En partenariat avec la Ville de Sceaux.

Jardin de la ménagerie à Sceaux Jardin de la ménagerie sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cap sur 3 heures de reprises avec le Magic Michel Orchestra !

©MJC de Sceaux