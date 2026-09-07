Concert magistral de l’ensemble instrumental Int’Aire Mezzo, Église Saint-Laurent, Panjas

Informations pratiques

Concert magistral de l’ensemble instrumental Int’Aire Mezzo Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Laurent Gers

Participation libre au profit de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un concert magistral au cœur de l’histoire

Cet événement culturel mettra à l’honneur Int’Aire Mezzo, l’ensemble instrumental d’Aire-sur-l’Adour, composé de 50 musiciens talentueux. Dans un cadre patrimonial d’exception, ce concert promet un moment inoubliable, mêlant musique classique et arrangements contemporains.

Au programme, de la solennité de Soéva aux rythmes festifs de Valencia et d’Abba Gold, sans oublier les succès de Stromae :

Soéva, d’Antonio Petrillo

Queen’s Park Melody, de Jacob de Haan

Pusiano, de Simón Couceiro Riveira

Stromae, arrangement de Léonard Chevallier

Sangre de artista, de Jaime Texidor

Valencia, de José Padilla, arrangement de Vicente Peñarrocha

Abba Gold, arrangement de Ron Sebregts

Guapa Maria, arrangement de Jean Garin

Ce concert s’inscrit dans une volonté de sensibiliser le public à l’importance de la musique et de la culture, tout en mettant en lumière le patrimoine local.

Participation libre.

Pour les visiteurs, l’église restera ouverte jusqu’à 18h.

Église Saint-Laurent Panjas Panjas 32110 Gers Occitanie Ancien castelnau mentionné dès le XIe siècle. L’église est en partie romane (11e-XIIe siècle). La nef à quatre travées et les huit chapelles latérales voûtées d’ogives dans le style gothique méridional sont édifiées au XVe siècle. A l’intérieur, le choeur roman comporte des peintures murales de la fin du XIIIe siècle (coupole, arcatures et murs) , semblant être l’oeuvre d’un atelier venu du nord de la France. En 1892 Marcelin Labedan effectue d’importants repeints. Le 4 avril 1980 le clocher octogonal d’origine s’effondre. Il est reconstruit à une faible distance du chevet roman.

Un concert magistral au coeur de l’histoire

©association de sauvegarde du patrimoine de Panjas