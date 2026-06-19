Concert Mandalah Manoir des Douets Fleuris Cancale
Concert Mandalah Manoir des Douets Fleuris Cancale samedi 25 juillet 2026.
Cancale
Concert Mandalah
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Ambiance chill et pétillante, voix et guitare au rendez-vous !
Après nous avoir fait vibrer l’année dernière, Cyril et Zoé sont de retour cet été pour un concert en plein air au Manoir. Une soirée musicale tout en douceur, à partager sous le ciel d’été. .
Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81
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English :
L’événement Concert Mandalah Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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