UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Mandalah Manoir des Douets Fleuris Cancale

Concert Mandalah Manoir des Douets Fleuris Cancale samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Manoir des Douets Fleuris
Adresse
13 Rue des Douets Fleuris
Ville
35260 Cancale
Département
Ille-et-Vilaine
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Cancale

Concert Mandalah

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Ambiance chill et pétillante, voix et guitare au rendez-vous !

Après nous avoir fait vibrer l’année dernière, Cyril et Zoé sont de retour cet été pour un concert en plein air au Manoir. Une soirée musicale tout en douceur, à partager sous le ciel d’été.   .

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mandalah Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)