Concert Mandalah Manoir des Douets Fleuris Cancale

Cancale

Concert Mandalah

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Ambiance chill et pétillante, voix et guitare au rendez-vous !

Après nous avoir fait vibrer l’année dernière, Cyril et Zoé sont de retour cet été pour un concert en plein air au Manoir. Une soirée musicale tout en douceur, à partager sous le ciel d’été. .

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

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English :

L’événement Concert Mandalah Cancale a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel