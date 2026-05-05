Initiation à la pêche aux lançons Cancale
Initiation à la pêche aux lançons Cancale jeudi 23 juillet 2026.
Cancale
Initiation à la pêche aux lançons
Plage du Verger Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-08
Le lançon est un poisson assez vif qui a l’habitude de s’enfoncer dans le sable jusqu’à ce que le flot le recouvre. Pour réussir à l’attraper, il faut être plus rapide que lui ! A la tombée de la nuit et à marée basse, les enfants s’organisent en équipe et tracent des sillons pour capturer le lançon.
A votre lampe frontale, prêts, creusez ! Fou rire assuré !
Durée 1h30 Prévoir lampe frontale, seau et bottes.
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
Plage du Verger Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00
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English : Initiation à la pêche aux lançons
L’événement Initiation à la pêche aux lançons Cancale a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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