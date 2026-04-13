Découvrez la ferme Marine de Cancale et son savoir-faire !, La ferme Marine, Cancale

Découvrez la ferme Marine de Cancale et son savoir-faire ! Vendredi 5 juin, 10h30 La ferme Marine Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

A la ferme Marine, une visite guidée est proposée pour découvrir l’histoire et la production de cette « fierté locale ». Dans cette entreprise locale, tradition et modernité se mêlent pour conduire ses visiteurs dans un univers méconnu, mais passionnant. Une introduction au monde ostréicole et un court-métrage vous aidera d’abord à vous familiariser avec le travail des ostréiculteurs en mer. Vous pourrez alors vous rendre compte des efforts nécessaire pour éléver ce délicieux mollusque.

La ferme Marine L’Aurore 35260 Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 89 69 99 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ferme-marine.com »}]

La réputation des huîtres de Cancale n’est plus à faire. Mais connaissez-vous réellement les secrets qu’elles renferment ?

DR