Festival Étonnants Voyageurs Palais du Grand Large de Saint-Malo Cancale 23 – 25 mai Entrée sur réservation sur le site du festival

Festival international du livre et du film de Saint-Malo

Le festival international du livre et du film revient pour une 36e édition haute en couleurs ! Étonnants Voyageurs, c’est la joyeuse fête des curieux et des passionnés de romans, polars, essais, bandes-dessinées, romance et de cinéma à Saint-Malo. Au programme, trois jours de rencontres, projections, ateliers d’écriture, ateliers jeunesse, lectures, spectacles, et l’incontournable salon du livre, pour découvrir le meilleur de la littérature internationale en compagnie des écrivains et des cinéastes. Cette année, cap sur Le Liban pour l’exploration sensible et passionnante d’un petit pays à la croisée des tensions qui agitent le Proche-Orient, et au cœur des grands enjeux de notre temps. Rendez-vous les 23, 24 et 25 mai 2026 pour un fabuleux tour du monde en littérature !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-25T23:00:00.000+02:00

1



Palais du Grand Large de Saint-Malo 1 Quai Duguay-Trouin Cancale 35260 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

