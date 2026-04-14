Semaine des écoliers cyclistes, Saint-Malo Agglomération, Cancale

Semaine des écoliers cyclistes 18 – 22 mai Saint-Malo Agglomération Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T08:00:00+02:00 – 2026-05-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Faire du vélo un « réflexe » signifie repenser ses pratiques de déplacement au quotidien : l’expérimenter de manière ludique est déjà un premier coup de pédale vers le changement. Pour accompagner cette transition, l’Agglomération profite de l’opération nationale « Mai à vélo » pour proposer, avec l’aide de l’association « A Vélo Malo », un défi aux plus jeunes cyclistes du territoire ! Chaque année, une semaine dédiée au vélo est proposée aux écoles primaires volontaires :

L’école volontaire inscrit son établissement en ligne suite au mail d’information

L’école inscrite bénéficie de ressources numériques utiles : activités pédagogiques autour du vélo et un kit de participation (communication : affiches, flyers, fiches thématiques / tableau de comptage)

L’école choisit un référent qui comptabilise une fois par jour le nombre de vélos et trottinettes stationnés à l’école pour remplir le tableau de comptage

A l’issue de la semaine, l’école renvoie son tableau de comptage et on s’occupe du reste !

La participation est gratuite et s’enregistre à l’échelle de l’école. Le taux de participation est déterminé en calculant la moyenne du nombre de vélos comptabilisés sur les quatre jours, puis en la rapportant au nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement scolaire.

La semaine des écoliers cyclistes est justement l’occasion d’expérimenter les trajets domicile-école à vélo !

Si l’action vous intéresse ou que votre école n’a pas reçu le mail d’information, contactez-nous : mobilite@stmalo-agglomeration.fr

Saint-Malo Agglomération Ville Jégu Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mobilite@stmalo-agglomeration.fr »}] [{« link »: « mailto:mobilite@stmalo-agglomeration.fr »}]

Défi vélo pour les écoles primaires du territoire de Saint-Malo Agglomération : du 18 au 22 mai. L’objectif ? Mobiliser le plus d’élèves possible à venir à vélo à l’école pendant ces 4 jours.

Conception : Saint-Malo Agglomération