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Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale

Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Rue de Port-Picain

Adresse : Cale de port picain

Ville : 35260 Cancale

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Cancale

Plaisanciers en fête

Rue de Port-Picain Cale de port picain Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’Association des Plaisanciers du Littoral Cancalais (APLC) organise sa fête du maquereau.
Grillades de maquereaux pêchés au concours de pêche le matin.
Buvette, galettes/saucisses et crêpes. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.
Animation musicale de 18h à 21h.   .

Rue de Port-Picain Cale de port picain Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 90 12 27 

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English :

L’événement Plaisanciers en fête Cancale a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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