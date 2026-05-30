Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale
Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale dimanche 19 juillet 2026.
Cancale
Plaisanciers en fête
Rue de Port-Picain Cale de port picain Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’Association des Plaisanciers du Littoral Cancalais (APLC) organise sa fête du maquereau.
Grillades de maquereaux pêchés au concours de pêche le matin.
Buvette, galettes/saucisses et crêpes. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.
Animation musicale de 18h à 21h. .
Rue de Port-Picain Cale de port picain Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 81 90 12 27
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English :
L’événement Plaisanciers en fête Cancale a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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