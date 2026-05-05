Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Rue des Parcs Cancale
Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Rue des Parcs Cancale lundi 10 août 2026.
Cancale
Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres
Rue des Parcs Marché aux Huîtres Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:00:00
fin : 2026-08-17 16:30:00
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-17
Avec vue sur la Baie du Mont-Saint-Michel, on découvre les parcs ostréicoles de Cancale à proximité de la Cale de la Fenêtre. Tandis que les ostréiculteurs s’affairent, un guide naturaliste présente la géographie de la baie, explique le phénomène des marées et met en lumière l’ostréiculture, une activité en constante interaction avec un écosystème unique.
Durée 1h30 Bottes obligatoires (location possible sur demande au préalable en précisant votre pointure 2€ par paire au 06 33 61 04 82)
Départ de la visite du Marché aux Huîtres, 1 rue des Parcs à Cancale Réservation obligatoire
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
Rue des Parcs Marché aux Huîtres Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00
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English : Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres
L’événement Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Cancale a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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