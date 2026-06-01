Concert Mandoline Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor
Concert Mandoline Rue de l’Hermitage Lamballe-Armor vendredi 12 juin 2026.
Lamballe-Armor
Concert Mandoline
Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Musique traditionnelle .
Rue de l’Hermitage La Bicoque Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 53 46
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English :
L’événement Concert Mandoline Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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