Concert Mania, The ABBA Tribute Tillé

Concert Mania, The ABBA Tribute

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé Oise

Tarif : 24.5 – 24.5 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

MANIA est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des Années 80 et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

MANIA reste en effet fidèle aux moindres détails instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels Money Money Money Waterloo Gimme, Gimme, Gimme Dancing Queen SOS , et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

3 Avenue Paul-Henri Spaak Tillé 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

English :

MANIA is a striking, larger-than-life incarnation of one of the most mythical bands of the ’80s, and a symbol of an era we’ve never stopped revering.

MANIA is faithful to the smallest details: instruments, lighting, choreography, platform soles, sequins and disco balls? right down to the Swedish accent, to carry you away into the world of ABBA!

During a breathtaking two-hour show, come and relive, sing and dance to the sound of their eternal hits: Money Money Money ? Waterloo? Gimme, Gimme, Gimme? Dancing Queen ? SOS , and many more?

Come and join the party aboard a fantastic time machine! Atmosphere guaranteed!

German :

MANIA ist die lebensechte Verkörperung einer der legendärsten Bands der 80er Jahre und symbolisiert eine Ära, die wir immer noch verehren.

MANIA bleibt jedem Detail treu: Instrumente, Beleuchtung, Choreographien, Plateausohlen, Glitzer und Discokugeln… bis hin zum schwedischen Akzent, um Sie in die Welt von ABBA zu entführen!

Während einer zweistündigen, atemberaubenden Show erleben, singen und tanzen Sie zu den Klängen ihrer ewigen Hits: Money Money Money ? Waterloo ? Gimme, Gimme, Gimme ? Dancing Queen ? SOS und viele andere?

Feiern Sie mit und begeben Sie sich an Bord einer fantastischen Zeitmaschine! Stimmung garantiert!

Italiano :

MANIA è un’incarnazione sorprendente, più grande della vita, di una delle band più mitiche degli anni ’80 e un simbolo di un’epoca che non abbiamo mai smesso di venerare.

MANIA è fedele nei minimi dettagli: strumenti, luci, coreografie, suole, paillettes e palle da discoteca, fino all’accento svedese, per portarvi nel mondo degli ABBA!

In uno spettacolo mozzafiato di due ore, venite a rivivere, cantare e ballare i loro eterni successi: Money Money Money ? Waterloo ? Gimme, Gimme, Gimme ? Dancing Queen ? SOS , e molte altre ancora?

Venite a divertirvi, a bordo di una fantastica macchina del tempo! Atmosfera garantita!

Espanol :

MANIA es una encarnación impactante y más grande que la vida de una de las bandas más míticas de los 80, y un símbolo de una época que nunca hemos dejado de venerar.

MANIA es fiel hasta el más mínimo detalle: instrumentos, iluminación, coreografía, suelas de plataforma, lentejuelas y bolas de discoteca… ¡hasta el acento sueco, para trasladarte al mundo de ABBA!

En un impresionante espectáculo de dos horas, venga a revivir, cantar y bailar sus eternos éxitos: Money Money Money ? ¿ Waterloo ? Gimme, Gimme, Gimme? Dancing Queen ? SOS , y muchos más?

Venga y únase a la diversión, ¡a bordo de una fantástica máquina del tiempo! ¡Ambiente garantizado!

