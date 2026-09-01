Concert Manyl & Compagnie aux Oiseaux de passage Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Informations pratiques

Genouillé

Concert Manyl & Compagnie aux Oiseaux de passage

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez découvrir le duo de MANYL & Cie, Fabien et Mylène GONFALONE, qui ouvre la treizième année de chansons françaises aux Oiseaux de passage ils interprètent des chansons françaises d’ici et d’ailleurs.

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Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

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English :

Come discover the duo MANYL & Cie—Fabien and Mylène GONFALONE—who will kick off the thirteenth season of French songs at Les Oiseaux de passage: They perform French songs from here and abroad.

L’événement Concert Manyl & Compagnie aux Oiseaux de passage Genouillé a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin