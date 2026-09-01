Informations pratiques

Quimperlé

Concert Marquis et les gueules noires

33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 03:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Marquis, ex Marquis de Sade, reprend la route en 2026, avec un line-up resserré (guitare, basse, batterie, saxophone et voix), dans une formule acérée qui va droit au but et où chaque instrument est plus présent qu’auparavant.

Revenir avec une nouvelle équipe, taillée pour la scène, a nécessité un gros travail de relecture des morceaux. Ça fait aussi partie de l’ADN profond de Marquis, qui a toujours cherché à faire bouger les lignes et à sortir d’une zone de confort trop consensuelle.

Avec cette reformation, Marquis explore de nouveaux territoires raffinés et nerveux, où l’ombre et la lumière équilibrent un répertoire incandescent et souvent culte entre titres phares de Marquis De Sade et morceaux de Marquis revisités.

Retour sur scène de la noblesse rock, le rendez-vous est pris !

GUEULES NOIRES ELECTRO

Dans la continuité du projet Gueules Noires, l’artiste Dierick revisite et radicalise plus encore son propos.

La rencontre inattendue entre une Électro avant-garde et un jeu de guitare rock incisif héritée de Jeff Beck et Adrian Belew. Dierick propulse la parole des mineurs et des esclaves africains , les Gueules Noires dans une dynamique post-moderniste époustouflante. Il chante avec l’énergie d’un John Lydon (PIL) et la plume de Bashung.

Dierick inaugure ce nouveau format Electro-Rock en avant-première à La Loco qui débute la tournée 2026-2027 .

33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Marquis et les gueules noires Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS