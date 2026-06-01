Concert Mathieu Tétéu Bouziès
Concert Mathieu Tétéu Bouziès dimanche 21 juin 2026.
Bouziès
Concert Mathieu Tétéu
215 ROUTE TOURISTIQUES Bouziès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert de Mathieu Tétéu à La Botiga, épicerie du terroir à Bouziès.
Une soirée musicale conviviale dans le cadre de la fête de la musique, autour d’un artiste accompagné de sa guitare, proposée dans une ambiance simple et chaleureuse.
Concert de Mathieu Tétéu à La Botiga, épicerie du terroir à Bouziès.
Une soirée musicale conviviale dans le cadre de la fête de la musique, autour d’un artiste accompagné de sa guitare, proposée dans une ambiance simple et chaleureuse.
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215 ROUTE TOURISTIQUES Bouziès 46330 Lot Occitanie +33 6 13 76 52 70
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English :
Concert by Mathieu Tétéu at La Botiga, épicerie du terroir in Bouziès.
A convivial musical evening as part of the fête de la musique, around an artist accompanied by his guitar, offered in a simple and warm atmosphere.
L’événement Concert Mathieu Tétéu Bouziès a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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