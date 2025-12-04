Concert Max Rouquette, l’ombre passagère

Autoire Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

À trois voix, Aurélia Lassaque, la chanteuse Cylsée et le musicien Goran font vibrer l’univers de Max Rouquette

À trois voix, Aurélia Lassaque, la chanteuse Cylsée et le musicien Goran font vibrer l’univers de Max Rouquette. Entre poésie et musique, une traversée sensible de l’Occitanie mythique, là où s’éveille notre mémoire commune du monde d’hier

Sur réservation .

Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47

English :

In three voices, Aurélia Lassaque, singer Cylsée and musician Goran bring the world of Max Rouquette to life

