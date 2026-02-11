Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy vendredi 8 mai 2026.
Concert
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
de 6 à 16 ans et minimas sociaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Poto carré . Pour fêter les 50 ans de la finale de Glasgow, des histoires de l’ASSE ! Avec Yvan Marc, MC Pampille, Rémi P., Sarah Mikovski.
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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Poto carré . To celebrate the 50th anniversary of the Glasgow final, stories from ASSE! With Yvan Marc, MC Pampille, Rémi P., Sarah Mikovski.
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon