Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Concert

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

de 6 à 16 ans et minimas sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Poto carré . Pour fêter les 50 ans de la finale de Glasgow, des histoires de l’ASSE ! Avec Yvan Marc, MC Pampille, Rémi P., Sarah Mikovski.

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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Poto carré . To celebrate the 50th anniversary of the Glasgow final, stories from ASSE! With Yvan Marc, MC Pampille, Rémi P., Sarah Mikovski.

L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon