Concert médiéval Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Concert médiéval

Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Dominique Metzlé, fondateur de PANDORE, propose un concert médiéval intitulé Hymne à la Nature . Le programme explore la place de la nature et le rythme des saisons en Europe au Moyen-Âge.

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Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Dominique Metzl%E9, founder of PANDORE, presents a medieval concert titled “Hymn to Nature.” The program explores the role of nature and the rhythm of the seasons in medieval Europe.

L’événement Concert médiéval Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale