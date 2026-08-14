Informations pratiques

Saint-Clet

Concert méditatif de Marion Kempa

Chapelle de Kerguézennec Saint-Clet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert méditatif par Marion Kempa, de voix, flûtes et percussions. .

Chapelle de Kerguézennec Saint-Clet 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 53 96 71 81

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English :

L’événement Concert méditatif de Marion Kempa Saint-Clet a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol