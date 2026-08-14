AGENDA · Saint-Clet
Concert méditatif de Marion Kempa Saint-Clet
vendredi 14 août 2026 · Saint-Clet
Informations pratiques
Saint-Clet
Concert méditatif de Marion Kempa
Chapelle de Kerguézennec Saint-Clet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert méditatif par Marion Kempa, de voix, flûtes et percussions. .
Chapelle de Kerguézennec Saint-Clet 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 53 96 71 81
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English :
L’événement Concert méditatif de Marion Kempa Saint-Clet a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol