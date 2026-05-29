Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert MEGA CUIVRES épisode 3

Concert MEGA CUIVRES épisode 3

Concert MEGA CUIVRES épisode 3 lundi 8 juin 2026.

Département : Paris

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles.</p>

Par les classes de :

Trompette de Luc Rouselle et Michel Feugère

Cor de Mathilde Sabaton

Trombone de Philippe Georges

Tuba de Didier Havet

(Concert donné également dans le cadre du festival de la Salpêtrière le 15 juin à 18h)

Une occasion de découvrir nos talents !

Trompettes, Cor, trombones et tubas en concert, les cuivres s’expriment lors d’une audition, à ne pas manquer !
Le lundi 08 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-08T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T18:30:00+02:00_2026-06-08T19:30:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire