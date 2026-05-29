Concert MEGA CUIVRES épisode 3
Concert MEGA CUIVRES épisode 3 lundi 8 juin 2026.
Par les classes de :
– Trompette de Luc Rouselle et Michel Feugère
– Cor de Mathilde Sabaton
– Trombone de Philippe Georges
– Tuba de Didier Havet
(Concert donné également dans le cadre du festival de la Salpêtrière le 15 juin à 18h)
Une occasion de découvrir nos talents !
Trompettes, Cor, trombones et tubas en concert, les cuivres s’expriment lors d’une audition, à ne pas manquer !
Le lundi 08 juin 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-08T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-08T18:30:00+02:00_2026-06-08T19:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr