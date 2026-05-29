Concert MEGA CUIVRES épisode 3

Par les classes de :

– Trompette de Luc Rouselle et Michel Feugère

– Cor de Mathilde Sabaton

– Trombone de Philippe Georges

– Tuba de Didier Havet

(Concert donné également dans le cadre du festival de la Salpêtrière le 15 juin à 18h)

Une occasion de découvrir nos talents !

Trompettes, Cor, trombones et tubas en concert, les cuivres s’expriment lors d’une audition, à ne pas manquer !

Le lundi 08 juin 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-08T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T18:30:00+02:00_2026-06-08T19:30:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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