Concert Mendi Xola Hasparren
Concert Mendi Xola Hasparren jeudi 16 juillet 2026.
Hasparren
Concert Mendi Xola
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Nous vous invitons à venir écouter ce petit chœur mixte d’une quinzaine de choristes qui existant depuis 1998. Dirigés par la chef de chœur Béatrice, ils chantent à 4 voix pour se faire plaisir et faire plaisir à ceux qui écoutent ! .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Concert Mendi Xola
L’événement Concert Mendi Xola Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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