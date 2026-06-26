Hasparren

Concert Mendi Xola

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Nous vous invitons à venir écouter ce petit chœur mixte d’une quinzaine de choristes qui existant depuis 1998. Dirigés par la chef de chœur Béatrice, ils chantent à 4 voix pour se faire plaisir et faire plaisir à ceux qui écoutent ! .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Concert Mendi Xola

L’événement Concert Mendi Xola Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque