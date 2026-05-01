Hasparren

Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Nouveau parcours 2026.

Saurez-vous trouver le trésor et s’échapper à temps?

3 créneaux (15h, 16h, 17h).

Possibilité de privatiser d’escape game ( max 6 personnes).

Réservation obligatoire. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

L’événement Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque