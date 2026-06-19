Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren
Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren mercredi 1 juillet 2026.
Hasparren
Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur
1 route des Missionnaires Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
La chapelle du Sacré Coeur de Hasparren, ou chapelle des Missionnaires a été construite de 1928 à 1931.
Cet édifice de style Art déco, byzantin et basque offre un décor particulièrement riche ,unique dans tout le grand Sud-Ouest fresques de 48 personnages, magnifiques vitraux et immense mosaïque des célèbres frères Mauméjean.
Classée aux Monuments Historiques depuis 2011, elle est aujourd’hui la propriété de la Commune et a bénéficié depuis 2019 d’un énorme chantier de restauration achevé en 2023.
Elle a obtenu en 2021 le Prix Pèlerin Patrimoine présidé par l’architecte en chef de Notre- Dame de Paris.
Réservation dans les bureaux d’accueil touristique et en ligne. .
1 route des Missionnaires Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur
L’événement Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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