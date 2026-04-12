Concert merci ferdi L’Escale Café Culture Landéda
Concert merci ferdi L’Escale Café Culture Landéda vendredi 24 juillet 2026.
Landéda
Concert merci ferdi
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez l’univers singulier de merci ferdi, groupe pop électro-acoustique aux sonorités originales. Entre mélodies douces-acides, électro-pop aux accents synthétiques et touches de saxo, laissez-vous porter par une ambiance à la fois sensible et décalée. Une expérience musicale unique et immersive. .
L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English :
L’événement Concert merci ferdi Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS
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