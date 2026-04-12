Concert merci ferdi L’Escale Café Culture Landéda

Landéda

Concert merci ferdi

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez l’univers singulier de merci ferdi, groupe pop électro-acoustique aux sonorités originales. Entre mélodies douces-acides, électro-pop aux accents synthétiques et touches de saxo, laissez-vous porter par une ambiance à la fois sensible et décalée. Une expérience musicale unique et immersive. .

L’Escale Café Culture 350 Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

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L’événement Concert merci ferdi Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS