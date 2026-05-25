Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 4H30 Pique-nique sur l’Île Vierge Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 4H30 Pique-nique sur l’Île Vierge

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Une aventure rare, partagée en petit comité (6 à 12 passagers). Cette excursion inclut une escale sur l’île Vierge pour une visite commentée par votre skipper. Elle est suivie d’une pause pique‑nique.

Cette visite s’inscrit dans le dispositif Ambassadeur de l’Île Vierge, des professionnels partenaires d’Abers Tourisme vous accompagnent sur l’île et vous la font découvrir en petit comité.

À noter Cette prestation s’effectue en dehors des horaires d’ouverture du site et comprend uniquement la découverte de l’ile, de l’exposition extérieure. Elle n’inclut pas l’accès à l’espace muséographique ni à la boutique du site.

Sur les traces du Diable et de la Vierge, une aventure dont vous êtes les acteurs

– Le Moulin de l’enfer, le port de Paluden et les nombreux sites remarquables de l’Aber Wrac’h

– Le Pont du Diable et ses légendes

– L’histoire du balisage côtier et des phares

– Une initiation aux techniques de navigation traditionnelles

– Un archipel de récifs spectaculaires, d’eaux turquoise, d’îlots de sables fins

– Escale sur l’île Vierge Exposition extérieure Des bâtisseurs aux rénovateurs , visite virtuelle des 2 phares avec casque de réalité virtuelle complétée par les explications de votre skipper qui vous dévoile l’histoire, le fonctionnement et les spécificités de ces phares

– L’escale est également l’occasion d’un pique-nique pour partager un moment de convivialité dans un cadre exceptionnel (pique-nique apporté par vos soins).

Votre Ambassadeur

Hervé est un enfant de la mer Celtique. Petit-fils d’un sémaphoriste à l’Aber Wrac’h et d’une famille de constructeurs de bateaux à Plouguerneau, il a été compétiteur, moniteur de voile et navigateur au long cours. Aujourd’hui skipper professionnel, engagé dans la protection de la biodiversité, il partage son savoir avec humour et passion. Chaque sortie devient un moment d’échanges et d’émotions, pour petits et grands.

Informations pratiques

– Durée 4h30

– Embarquement Port de l’Aber Wrac’h, Landéda

– Embarcation Bateau semi-rigide Aber Wrac’h Odyssée

– Convient à toute personne en bonne forme. Déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois

– Age minimum 8 ans

– Pas de possibilité d’embarquer des animaux (désolé pour nos amis à 4 pattes…)

– Excursion commentée en français. (Traduction partielle en anglais pour les non-francophones) .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 4H30 Pique-nique sur l’Île Vierge Landéda a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS