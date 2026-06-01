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Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives Turenne

Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives Turenne

Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives Turenne vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Le Bistrot de Turenne

Ville : 19500 Turenne

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Turenne

Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives

Le Bistrot de Turenne Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Avec Mes belles castagnettes, Dominique Desmons revisite avec humour le répertoire de la chanson française ancienne, en redonnant vie à des romances oubliées, parfois tendres, parfois coquines, toujours pleines d’esprit. Un spectacle drôle et délicieusement décalé.
Soirée organisée par Les Estéales.

A 21h au Bistrot de Turenne.
Tarifs
– formule repas + concert 27 € (tarif adhérent 23 €). Réservations du repas impérative avant le 5 juin au 09 88 49 29 96 ou directement avec votre billet.
– concert seul 12€ (adhérents 8€)   .

Le Bistrot de Turenne Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 49 29 96 

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English : Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives

L’événement Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives Turenne a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme

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