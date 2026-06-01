Turenne

Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives

Le Bistrot de Turenne Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Avec Mes belles castagnettes, Dominique Desmons revisite avec humour le répertoire de la chanson française ancienne, en redonnant vie à des romances oubliées, parfois tendres, parfois coquines, toujours pleines d’esprit. Un spectacle drôle et délicieusement décalé.

Soirée organisée par Les Estéales.

A 21h au Bistrot de Turenne.

Tarifs

– formule repas + concert 27 € (tarif adhérent 23 €). Réservations du repas impérative avant le 5 juin au 09 88 49 29 96 ou directement avec votre billet.

– concert seul 12€ (adhérents 8€) .

Le Bistrot de Turenne Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 49 29 96

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English : Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives

L’événement Concert Mes belles castagnettes et autres romances éducatives Turenne a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme