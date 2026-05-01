CONCERT MIAOU LA RIPOSTE CAFÉ CULTUREL Calmont

Calmont

CONCERT MIAOU

LA RIPOSTE CAFÉ CULTUREL 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vibrez au son du ukulélé lors d’un moment convivial et ensoleillé, entre bonne humeur, reprises vitaminées et rythmes qui font voyager.

Venez vibrer au son des ukulélés pour un moment décontracté, entre rythmes ensoleillés et reprises survitaminées.

Tarif libre et conscient. .

LA RIPOSTE CAFÉ CULTUREL 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie lariposte.cafeculturel@gmail.com

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English :

Vibrate to the sound of the ukulele during a convivial, sunny moment of good humor, vitamin-packed covers and travel-inducing rhythms.

L’événement CONCERT MIAOU Calmont a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE