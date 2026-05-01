DAME CLARINETTE MÉDIATHÈQUE L’AUTAN DES MOTS Calmont

Calmont

DAME CLARINETTE

MÉDIATHÈQUE L’AUTAN DES MOTS Avenue de Mazères Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 10:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Partez en voyage sonore avec Dame Clarinette, une escapade musicale ludique et poétique pour éveiller la curiosité des tout-petits.

Jean-Michel Maury, saxophoniste, clarinettiste, enseignant et compositeur, a conçu Dame Clarinette pour mettre le tout jeune public en contact avec l’instrument de manière ludique et poétique. La clarinette va se dévoiler devant les enfants et faire un petit voyage dans lequel elle rencontre d’autres amis instruments mais pas que…

De 3 à 7 ans. Entrée libre .

MÉDIATHÈQUE L’AUTAN DES MOTS Avenue de Mazères Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 31 mediatheque@calmont31.fr

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English :

Take a sonic journey with Dame Clarinette, a playful, poetic musical escapade designed to awaken the curiosity of toddlers.

L’événement DAME CLARINETTE Calmont a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE