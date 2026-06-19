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AGENDA · La Celle

Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène La Celle

samedi 17 octobre 2026 · La Celle

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Domaine de la Gayolle
Ville
83170 La Celle
Département
Var
Tarif
30 30 30

La Celle

Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène

Domaine de la Gayolle La Celle Var

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Embarquez pour un véritable voyage musical aux origines du jazz lors de cette soirée-concert au Domaine de la Gayolle …
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Domaine de la Gayolle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 53 67 16  caveau@domaine-la-gayolle.com

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English :

Embark on a true musical journey to the origins of jazz during this concert evening at the Domaine de la Gayolle …

L’événement Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Verte & Verdon Tourisme