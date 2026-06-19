Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène La Celle
samedi 17 octobre 2026 · La Celle
Informations pratiques
La Celle
Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène
Domaine de la Gayolle La Celle Var
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Embarquez pour un véritable voyage musical aux origines du jazz lors de cette soirée-concert au Domaine de la Gayolle …
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Domaine de la Gayolle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 53 67 16 caveau@domaine-la-gayolle.com
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English :
Embark on a true musical journey to the origins of jazz during this concert evening at the Domaine de la Gayolle …
L’événement Concert Michel Pellegrino | Les musicales dans les Vignes | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Verte & Verdon Tourisme